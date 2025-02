Oasport.it - Biathlon, Mondiali Lenzerheide 2025. Per l’Italia bilancio discreto nonostante il deciso regresso

disono andati in archivio. È dunque il momento di tracciare undefinitivo della spedizione italiana in terra elvetica. Gli azzurri hanno concluso la manifestazione iridata dicon 1 medaglia, l’argento conquistato da Tommaso Giacomel nella 20 km maschile.Il movimento tricolore è dunque inrispetto sia a Oberhof 2023 che a Nove Mesto 2024. In entrambi gli appuntamenti disputati sulle nevi mitteleuropee erano arrivate 4 medaglie, di cui 1 d’oro. Il piatto, però, non piange. Se lo facesse, sarebbe un vittimista. Il magro bottino rossocrociato è banalmente dovuto anche (e soprattutto) alle disavventure in cui è incappato il settore femminile.L’assenza di Lisa Vittozzi ha profondamente influenzato la portata del raccolto. D’altronde, dodici mesi orsono, la biathleta di scuola friulana si fregiò – da sola – di 3 medaglie (l’oro nella 15 km, più gli argenti nell’inseguimento e nella mass start).