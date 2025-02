Oasport.it - Biathlon, fra gli uomini Lenzerheide 2025 è stato il Mondiale di Bø e della Norvegia. Si leccano le ferite Fillon Maillet e gli svedesi

Nel settore maschile, i Mondiali didisono giocoforza stati quelli di Johannes Bø. La sua ultima recita iridata lo ha visto scavalcare Ole Einar Bjørndalen e Martin Fourcade per numero di titoli individuali vinti, raggiungendo una quota mai toccata neppure dagli altri due fuoriclasse.È stata una manifestazione partita come un assolo del trentunenne scandinavo, ma evoluta come un autentico trionfo. La staffetta dominata in lungo e in largo sa tanto di “recupero con gli interessi” delle delusioni patite nel 2023 e 2024. Nelle ultime due stagioni, i nordici avevano vinto tutte le quattro staffette di Coppa del Mondo antecedenti al, dove però si erano dovuti inaspettatamente inchinare prima alla Francia e poi alla Svezia. Viceversa, in questo, la situazione si è ribaltata.