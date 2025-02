Oasport.it - Biathlon, al femminile Lenzerheide 2025 è stato un Mondiale “Con-Con”. Di CONferme e CONsacrazioni

Leggi su Oasport.it

Nel settoreundie di. Nessuna vera affermazione, perché le medaglie d’oro sono state appannaggio di quattro biathlete già abituate a calcare il gradino più alto del podio, seppur con tempistiche e modi totalmente differenti.Justine Braisaz-Bouchet non ha nella costanza il suo punto di forza e, verosimilmente, non lo avrà mai. Aveva fissato la conquista della Coppa del Mondo come suo obiettivo primario del 2024-25, ma nella rincorsa alla classifica generale è ormai fuorigioco. Anzi, diciamo pure che a parte un’estemporanea vittoria, si stava rendendo protagonista di una stagione deficitaria. Però, gli attributi non le sono mai mancati. È andata a segno alla prima gara con medaglie in palio, conquistando l’oro nella sprint, ribaltando in un battibaleno il bilancio del suo inverno.