Internews24.com - Biasin analizza: «L’Inter deve provarci anche a costo di non vincere nulla»

di Redazione, il giornalista si è espresso sulla stagione dele sugli obiettivi perseguiti dai nerazzurri: le sue dichiarazioniFabrizio, noto giornalista sportivo, è intervenuto durante la trasmissione “Pressing” e ha offerto le sue analisi sulla stagione attuale del, approfondendo gli obiettivi che la squadra nerazzurra sta perseguendo. Nel contesto di una competizione serrata,ha messo in evidenza l’importanza per i nerazzurri di accettare i rischi associati alle ambizioni die mantenere il primo posto in classifica.SULLA CORSA SCUDETTO – «Non ero più abituato a sentir dire la capolista. Con 3 squadre in 3 punti nessun risultato sabato decide il campionato. In questo momento tutte e 3 le squadre hanno il 33,33 periodico dilo scudetto».