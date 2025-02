Ilgiornale.it - Bettina, a Nola la pizza del popolo

Un nuovo locale nella cittadina in provincia di Napoli, nata da un progetto degli amici Velentino Buonincontri e Luigi Salomone, quest’ultimo chef dello stellato Re Santi e Leoni. Laè preparata in teglia e cotta in forno elettrico ed è leggera, croccante, digeribile e senza fronzoli. Margherita ma anche la superop Wurstel e patatine e la Bertie’s con carciofo alla brace, guanciale, mozzarella e pecorino