Beterbiev-Bivol 2 | ancora meglio del primo incontro

Se ilconfronto tra i due russi egemoni della divisione dei massimi-leggeri era stato tattico e, seppur bellissimo, con un ritmo non elevato, con i colpi che miravano più a vincere ai cartellini che a cercare il knockout, questo secondo è stato eccitante, all’insegna della ricerca della demolizione, senza esclusione di colpi.ÈRiyad, ormai capitale mondiale della boxe di massimo livello, a ospitare il secondo match. Nelaveva vinto per majority decision Arthur, anche se non sono stati pochi gli osservatori ad aver visto una vittoria del più giovane, che, da parte sua, non ha cercato alibi per la sconfitta (la prima sconfitta nel suo palmarès da professionista) dicendo che non era nel suo stile. Anche questa volta i titoli in palio erano praticamente quelli di tutte le sigle che contano: WBC, IBF, WBO, WBA (Super), IBO e The Ring, in possesso oggi di Artur