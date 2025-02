Quotidiano.net - Bernal: "Classica o flamenco, la danza è vita"

"La prima volta che sono salito sul palcoscenico ho capito che laera il mio modo di comunicare.ndo abbiamo il potere di far emozionare la gente, che vive un momento che non dimenticherà mai": si racconta così Sergio, primo ballerino del balletto nazionale di Spagna e da molti definito il re del, ieri a Firenze ospite speciale della kermesseinFiera.inizierà venerdì a Trieste il suo tour italiano che lo porterà, fra l’altro, a Modena (sabato), Bologna (20 e 21 marzo), Brescia (29 marzo). "Ho iniziato per caso a ballare – ha detto– Eravamo due terremoti io e mio fratello e così mia madre ci portò a lezione di, mio fratello smise dopo poco". È al conservatorio di Madrid che ha capito che sarebbe diventato un ballerino professionista. E così ha fatto, tanto da arrivare ad eccellere sia nel classico che nellaspagnola, una cosa rara ad alti livelli.