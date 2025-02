Inter-news.it - Bergonzi: «Al Napoli manca un rosso! Il VAR non è intervenuto»

Mauro, noto ex arbitro di Serie A, dopo la vittoria della Juventus, ha commentato la giornata su Rai 2. Tra i temi trattati, ha parlato anche della prossima gara dell’Inter di Simone Inzaghi contro il.ERRORE – Al termine della domenica di Serie A, negli studi di Rai 2, a La Domenica Sportiva, si è discusso anche delle sviste arbitrali: alva un. Ecco le parole di: «-Inter resta difficile da arbitrare. Contro il Como, solo un episodio non mi ha convinto: la gamba tesa di McTominay su un calciatore del Como. A volte, arriva il VAR per far cambiare il cartellino in un. Ha preso la caviglia di Kempe. Abbiamo visto parecchie volte queste chiamate, ma a prescindere, l’arbitro ha arbitrato molto bene. Anche Mkhitaryan ha rischiato il giallo, essendo diffidato, ma l’arbitro non l’ha ammonito.