Inter-news.it - Bergomi analizza: «Inter vittoria fondamentale! Fatica senza un titolare»

dagli studi di Sky Sport, ha commentato l’attuale situazione in Serie A dopo che i nerazzurri sono tornati in vetta alla classifica. L’ha conquistato unasofferta contro il Genoa.– L’con lacol Genoa conquista il primo posto in classifica dimostrando ancora una volta la capacità di saper ottenere il massimo anche nelle partite complicate: «La partita è stata difficile, l’ha vinto una partita contro una delle squadre che l’ha fatta palleggiare meno. L’nelle 37 partite che ha fatto ha sofferto così solo con l’Arsenal e poi il Genoa, alla fine è riuscita a vincerla su una palla inattiva. L’ha vinto una partita rischiando. È unapesante».ha poi ricordato quanto la sconfitta contro la Juventus abbia lasciato il segno: «La sconfitta contro la Juventus bruciava molto».