Belcanto | tutto quello che c’è da sapere sulla serie di Rai 1

Belcanto è una serie che si sviluppa nel cuore dell'Italia ottocentesca, ed esplora temi che vanno dalla passione per l'opera lirica ai drammi familiari e le ambizioni artistiche. La fiction diretta da Carmine Elia va in onda in prima visione su Rai 1 dal 24 febbraio. La protagonista, Maria Cuoio (interpretata da Vittoria Puccini), è una madre che nasconde un segreto profondo legato al suo passato e alla sua famiglia. La storia ruota attorno alla sua complicata relazione con le due figlie, Antonia e Carolina, e ai sacrifici che Maria è disposta a fare per realizzare i sogni di ciascuna, in un contesto segnato da inganni, gelosie e ambizioni artistiche. L'opera lirica è il cuore pulsante della trama, con la musica che gioca un ruolo fondamentale nel legare insieme i destini dei personaggi.