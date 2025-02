Dilei.it - Belcanto, trama e cast della serie tv su Rai 1

La tradizione lirica italiana torna al centroscena televisiva con, la nuovaprodotta da Rai Fiction e Lucky Red che farà immergere il pubblico nell’affascinante e spietato mondo dell’Opera dell’Ottocento. Un dramma storico che, attraverso le vicende di tre donne, racconta di sogni, sacrifici e lotte per il successo in un’epoca in cui l’arte era una via di riscatto ma anche un ambiente intriso di rivalità e inganni.Ladisegue le vicende di Maria Cuoio (Vittoria Puccini), una donna in fuga da Napoli con le sue due figlie, Antonia (Caterina Ferioli) e Carolina (Adriana Savarese), per sfuggire al marito violento, Iginio (Antonio Gerardi). La loro meta è Milano, città che incarna la promessa di una nuova vita e di un futuro nel mondo del melodramma.