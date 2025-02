Piperspettacoloitaliano.it - Belcanto replica su Rai Premium, quando rivedere le repliche della fiction di Rai 1

Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

in?La serie tv “” – una coproduzione Rai– Lucky Red con Umedia, per la regia di Carmine Elia, debutta in prima serata. La storia di Maria (Vittoria Puccini) e delle sue figlie, Antonia (Caterina Ferioli) e Carolina (Adriana Savarese), in fuga da Napoli per liberarsi dall’oppressione del violento marito di Maria, Iginio (Antonio Gerardi), e per inseguire il sogno di calcare i palcoscenici dei grandi teatri di Milano. Mainin tv e in streaming ?su Raiva in onda ogni lunedì sera, a partire dal 24 febbraio 2025. Per chi non può seguire gli episodi in diretta su Rai 1, avrà a disposizione la soluzione di RaiPlay. Sulla paginaRai con Vittoria Puccini saranno disponibili tutte le puntate, al termine di ogni serata, sia in streaming che su tutte le Smart Tv compatibili con Rai Play.