Superguidatv.it - “Belcanto”, intervista al regista Carmine Elia e agli attori Vittoria Puccini e Carmine Recano

Leggi su Superguidatv.it

Intrighi familiari e ambizioni artistiche sullo sfondo di un’Italia risorgimentale in “” la nuova serie Rai diretta dacon, in onda su Raiuno da lunedì 24 febbraio per quattro prime serate. Dopo 20 anni dal grande successo di Elisa Di Rivombrosa,torna ad essere protagonista di una serie in costume. L’attrice ha dovuto affrontare un personaggio complesso, Maria Cuoio, una donna che fugge da Napoli dal marito violento assieme alle sue figlie, Antonia e Carolina.“”,Noi di SuperGuida TV abbiamo videoto in esclusiva ile gli. Salta subito all’occhio la forte presenza nel cast didi Mare Fuori.