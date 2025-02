Superguidatv.it - “Belcanto”, intervista agli attori Giacomo Giorgio, Adriana Savarese e Caterina Ferioli

Leggi su Superguidatv.it

L’Opera sarà protagonista in tv nella serie Rai “” in onda su Raiuno in prima serata dal 24 febbraio. Il mondo del melodramma farà da sfondo alle vicende di Maria, interpretata da Vittoria Puccini, una madre che fugge da Napoli dal marito violento, assieme alle due figlie Antonia e Carolina. Da Milano le loro vite ripartono con Maria che punta sulle figlie per riscattarsi socialmente.“”,Noi di SuperGuida TV abbiamo videoto in esclusiva gli. Nella serie “”,è Enrico, un giovane idealista con il sogno di diventare un giorno il nuovo Alessandro Manzoni. Un personaggio che abbraccia l’idea della rivoluzione:“Enrico è un ragazzo che si ribella ai poteri forti e lo fa non solo attraverso la sua poetica ma anche scendendo in piazza a manifestare.