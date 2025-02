Bubinoblog - BELCANTO: DOPO IL BOOM DI MONTECRISTO, TRE DONNE TRA LOTTE DI POTERE E SEGRETI

i plausi di pubblico e critica che hanno eletto “Il Conte di” una delle migliori serie italiane degli ultimi anni, arriva su Rai1 “”, altra fiction evento in costume.La serie tv “”, in onda da lunedì 24 febbraio su Rai1 in prima serata, è la storia di Maria (Vittoria Puccini) e delle sue figlie, Antonia (Caterina Ferioli) e Carolina (Adriana Savarese).Trein fuga da Napoli per liberarsi dall’oppressione del violento marito di Maria, Iginio (Antonio Gerardi), e per inseguire il sogno di calcare i palcoscenici dei grandi teatri di Milano.Le tresono destinate a entrare nel mondo dorato e spietato dell’Opera di metà ‘800, e a scontrarsi con inganni, tradimenti e passioni travolgenti.Maria, segnata da un segreto che nasconde alle figlie, spinge la primogenita Antonia verso il successo, ignorando che la più giovane e ribelle Carolina sembra possedere una forza e un carisma che nessuno aveva previsto.