Bergamonews.it - Belcanto, Aquaman o Pellegrini nella storia? La tv del 24 febbraio

Per la prima serata in tv, lunedì 24, su RaiUno alle 21.25 prenderà il via la serie “”, con Vittoria Puccini e Carmine Recano. Verranno proposti due episodi dal titolo “La regina della notte” e “Ave Maria”.Nel primo, Napoli, 1847. Maria e le sue due figlie, Carolina e Antonia, si guadagnano da vivere come truffatrici di strada insieme al padre delle ragazze, Iginio Cuoio. Quando l’uomo scopre che Antonia ha fatto un provino di canto, che potrebbe portarla a calcare i palchi dei più prestigiosi teatri di Milano, punisce Maria e la figlia severamente, infrangendo il loro sogno.Nel secondo, Maria, Antonia e Carolina riescono a fuggire e, nel loro lungo viaggio, ottengono un passaggio per Milano da Domenico Bernasca, il proprietario della locanda La mano di ferro. Una volta in città, si scopre che Antonia ha perso il ruolo che aveva ottenuto dal provino fatto a Napoli.