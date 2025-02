Davidemaggio.it - Belcanto: anticipazioni seconda puntata di lunedì 3 marzo 2025

© US RaiCarmine Elia ha diretto le quattro prime serate che porteranno su Rai 1 la storia di, ambientata nel mondo dell’Opera. Non è la prima volta che Rai Fiction si interessa alla musica, è già avvenuto con La Compagnia del Cigno, ma stavolta si tratta di un racconto in costume che esplorerà anche un pezzo di storia del nostro Paese, essendo ambientato a metà ‘800. Gli episodi, di cui seguono le, portano i titoli di celebri arie.diCarolina scopre il passato da cantante lirica di Maria1×03 Don Giovanni: Crescenzi offre ad Antonia un’opportunità ma a patto che nella sua classe di canto ci sia anche Carolina, del cui talento nascosto il maestro è rimasto affascinato. Mentre Maria, pur di riuscire a pagare le rette per le lezioni delle due figlie, accetta di lavorare anche come domestica presso la nobile famiglia Bellerio, Crescenzi scopre che Carolina non sa leggere e minaccia di espellerla dalla scuola se non si mette al passo con le sue compagne.