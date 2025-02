Piperspettacoloitaliano.it - Belcanto anticipazioni seconda puntata del 3 marzo 2025, trama episodi 3-4

Siamo arrivati alladella fiction. Dopo il buon riscontro ottenuto, si va avanti nella fiction con protagonista Vittoria Puccini. Ma cosa succederà negli3-4 ? Ecco ledelladiin onda il 3su Rai 1.di lunedì 3Crescenzi offre ad Antonia un’opportunità ma a patto che nella sua classe di canto ci sia anche Carolina, del cui talento nascosto il maestro è rimasto affascinato. Mentre Maria, pur di riuscire a pagare le rette per le lezioni delle due figlie, accetta di lavorare anche come domestica presso la nobile famiglia Bellerio, Crescenzi scopre che Carolina non sa leggere e minaccia di espellerla dalla scuola se non si mette al passo con le sue compagne.