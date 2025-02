Ilfattoquotidiano.it - Beka Beka, dal tentato suicidio al ritorno in campo: “Oggi sono felice e orgoglioso. Nessuna sfida è insormontabile”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dalla tragedia sfiorata alla gratitudine per una seconda vita. Le lunghe sedute psichiatriche e il lavoro con il mental trainer, ora la nuova opportunità. Stava per togliersi la vita nel 2023,Alexisè tornato a fare quello per cui era conosciuto e ciò che ama: giocare a calcio. Lo ha fatto con le riserve del Caen, ripartendo dalla quinta divisione francese (la National 3). “Dopo un anno e mezzo lontano dal, dalla mia professione, dalla mia passione.e moltodi fare il mionel mio club di allenatori! Ringrazio il club per la fiducia accordatami, i miei agenti per avermi accompagnato, la mia famiglia e i miei parenti per il supporto.!”.e ilnel 2023Aggrappato lungo la sopraelevata di Magnan, a Nizza.