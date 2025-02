Napolipiu.com - Behrami avverte il Napoli: “Niente ansia da vittoria contro l’Inter, il campionato è lungo”

Leggi su Napolipiu.com

il: “da, il”">Valon, ex centrocampista e voce tecnica di “Serie A Show” su DAZN, ha commentato il delicato momento delin vista del big match, invitando gli azzurri a mantenere lucidità e concentrazione.«Ilnon deve avere la smania di dover vincere per forza. Ile il calendario, da aprile in poi, è dalla loro parte, con una partita a settimana e avversari più abbordabili sulla carta», ha spiegato.L’ex calciatore ha sottolineato l’importanza di non trasformare la sfida in un’ossessione: «Non è necessario superarein questa partita. Se ilsi lascia condizionare dall’idea che sia una gara da dentro o fuori, rischia di perdere equilibrio e lucidità».