Quotidiano.net - Bbc sotto accusa per un documentario a Gaza: “Chiarire se ha pagato Hamas per farlo”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 24 febbraio 2025 – La Bbc è al centro di una tempesta politica e mediatica dopo il rilascio di ungirato nella Striscia di. L’emittente britannica è statata di mancanza di imparzialità, con critiche che arrivano sia da Israele che dalla leader dei Tory britannici Kemi Badenoch. Non solo: si sospetta anche che la Bbc abbia versato, almeno indirettamente, denaro a esponenti di, congettura che resta ancora infondata. Nel frattempo, ilè stato rimosso dalla piattaforma iPlayer per “ulteriori verifiche”. Ile l’di collusione ‘: How to Survive A Warzone’ è ilal centro della polemica che si propone di mostrare le conseguenze dei bombardamenti israeliani e che, per, utilizza come voce narrante un bambino identificato come figlio di un ex ‘viceministro’ di, Ayman Alyazouri, in passato ‘viceministro dell'Agricoltura’ dell’amministrazione che governala leadership islamista di