Lortica.it - Basta scempi! La vergogna di chi trasforma i boschi in salotti degli orrori

Leggi su Lortica.it

È mai possibile che qualcuno, nel 2025, pensi ancora che un sentiero, e spesso un bosco, siano il posto ideale per scaricare un divano anni ‘80, un frigorifero preistorico e chissà cos’altro? Evidentemente sì, perché il Sentiero della Bonifica, invece di essere un gioiello naturale, è diventato il set di un reality show trash: “Chi l’ha visto? I rifiuti più improbabili d’Italia”Grazie alla Polizia Municipale e alla collaborazione tra i comuni di Castiglion Fiorentino e Foiano della Chiana, il “genio” responsabile è stato beccato. Parliamo di un 65enne aretino, probabilmente uno di quelli che al bar si lamenta del degrado e poi, con nonchalance da vero artista,il sentiero in una discarica a cielo aperto. Ha pensato bene: “Perché pagare per smaltire i rifiuti quando posso fare un’installazione artistica nel bosco?”.