Ilgiorno.it - "Basta con ladri e spacciatori". Presidio in Snia

Sono un centinaio i varedesi che sabato prossimo organizzano uncontro il degrado e l’illegalità in via Umberto 1 al civico 69 all’entrata dell’ex. "Invitiamo tutti coloro che amano Varedo a venire a questo incontro - spiega Gabriele Sozzani - che sarà pacifico, ma determinante per dire ““ a questo degrado che arriva dall’area ex, divenuto luogo di spaccio, dormitorio per extracomunitari e punto d’incontro della criminalità. Alla luce dei continui fatti di cronaca riguardanti l‘ex stabilimentodi Varedo, abbiamo scelto di organizzare questa manifestazione. Siamo lontani dalla politica e da ogni schieramento, abbiamo deciso di scendere in strada per far giungere un grido d’aiuto alle istituzioni". Sozzani spiega che hanno seguito una procedura della Prefettura chiedendo di organizzare una manifestazione con tanto di volantini e striscioni.