Sport.quotidiano.net - Basket, torneo internazionale. Coppa Carnevale, match al palazzetto dello sport di Avenza

Leggi su Sport.quotidiano.net

CARRARASi giocheranno anche aldi, alcune partite della 4°digiovanile, organizzato dal "tuttotornei.com" con il Veladi Viareggio. Alla kermesse da domenica a martedì, ultimo giorno di, prendono parte le categorie scoiattoli, aquilotti, esordienti, under 13, under 14, under 15, under 17, e under 14 femminile. Ilsarà sui campi di Lido di Camaiore, Viareggio (due strutture), Camaiore (due), Lucca (due), Carrara, Pisa (due strutture e tre campi) e Ghezzano. Molte le società che schierano 55 squadre. Al via anche l’Audax Carrara del ds Massimo Alibani (nella foto) presente con tre formazioni in categorie U14, U15 e U17. Società partecipanti: Roseto degli Abruzzi (Teramo), Avellino, Viareggio, BCL Lucca, Franzin Val Noce (Torino), Carmagnola (Torino), Ghezzano (Pisa), Favaro Venezia, Isola che c’è Druento (Torino), Bra (Cuneo), Alba (Cuneo), Castenaso (Bologna), Perugia, Grugliasco (Torino), Gas Flegreo Giallo (Napoli), Libertas Gonars (Udine), Ventimiglia (Imperia), Audax Carrara, Olimpia Roma, Villa Bonelli (Parma), Don Bosco Livorno, Nuova Jolly Calabria (Reggio Calabria), Tam Tam Torino, LTMB Francia, Castegnato (Brescia), Trino (Vercelli), Bolzano, Pozzuoli (Napoli).