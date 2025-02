Sport.quotidiano.net - Basket serie B: sconfitto 83-75 il gazzada. La Sba centra il primo successo nella poule promozione: ora la trasferta a Tortona

Vittoria preziosa per la Sba che al Pala Estraildopo la sconfitta contro Oleggio e sale a quota dieci punti, tenendo vive le speranze di accesso alla fase finale per la. Il tabellone recita 83-75 per la ScuolaArezzo, che ha sempre condotto la gara meritando i due punti. L’avvio è appannaggio della Sba, che dopo due minuti ha già messo nove punti tra sé e gli ospiti. Col passare dei minutirinviene, ma la Bc Servizi resta avanti grazie soprattutto a Del Pos, autore di nove punti nel soloquarto con tre triple a bersaglio. Ilquarto si conclude con la Sba avanti 24-19 e il secondo continua sulla stessa falsariga, con gli uomini di coach Fioravanti che mantengono sempre un discreto divario allungando fino al +13 a metà frazione.