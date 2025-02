Sport.quotidiano.net - Basket - Serie "B" maschile interregionale. Bcl vuole abbattere il gigante Gulliver

L’obiettivo è trasformarsi in lillipuziani: non per la statura, ma perché, nel romanzo di Jonathan Swift, sconfissero.. Questa sera alle 20.30, al "Palatagliate" (arbitri Rossetti e Cavasin di Rosignano) Bcl affronta proprioDerthona nella seconda giornata della seconda fase, i play-off in "Gold" della "B". Si gioca di lunedì perché i piemontesi erano impegnati ieri, domenica, contro Olimpia Milano (che ha vinto) nelle finali nazionali Under 19. Ci sarà Drocker, espulso per doppio tecnico a Gazzada nel turno precedente, perché, con la nuova regola, non scatta la squalifica. Assente, invece, ancora Vignali, infortunato. Dopo il blitz in terra varesina all’esordio, è necessaria la vittoria per proseguire il cammino verso la qualificazione al barrage finale per la promozione in "B" nazionale.