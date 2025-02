Sport.quotidiano.net - Basket, Qualificazioni Europei 2025: l’Ungheria sgambetta l’Italia e vince 67-71

Reggio Calabria, 23 febbraio– Si chiude con una sconfitta il cammino didell’Italai prossimi campionati. Nell’ultima giornata del raggruppamento B èa sorriderendo al PalaCalafiori per 67-71 e ottenendo la tredicesima affermazione nella storia degli scontri diretti. Un risultato che non basterà agli ospiti alla luce della contemporanea affermazione dell’Islanda ai danni della Turchia. Ritornando alla sfida in riva allo Stretto non basta un Nicola Akele da 6/8 dal campo insieme ad altri tre uomini in doppia cifra (Spagnolo, Diouf e Bortolani). Dall’altra parte sono determinanti le prestazioni dell’ex Capo d’Orlando Zoltan Perl (20) e David Vojvoda (16).non riesce così a dare continuità al blitz infrasettimanale arrivato proprio in Turchia.