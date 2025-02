Anteprima24.it - Basket, la ‘Rummo’ si aggiudica il derby: Cestistica ko per un solo punto

Tempo di lettura: 2 minutiDavanti ad una cornice di pubblico alquanto straordinaria, la Rummo si porta a casa ilcittadino con la, accorciando le distanze in classifica proprio dalle biancoblu.Il match finisce 47-46 dopo aver regalato una serie infinita di emozioni, con parziali e controparziali che non hanno mai messo undefinitivo al.Partono benissimo le giallorosse che tengono a bada le bocche da fuoco ospiti, prima di subire il rientro sulla fine del primo periodo, chiuso sul 9-8. Nel secondo quarto arriva il primo allungo decisivo della, con le ragazze di coach Annecchiarico che faticano a trovare la via del canestro ed il tabellone che all’intervallo lungo recita 18-26.Al rientro dagli spogliatoi prosegue lo spettacolo in campo, con il terzo periodo che termina in parità ed un canestro allo scadere che avrebbe potuto spezzare le gambe a Muscetta e compagne, ma non è stato così.