Basket, in serie C il CUS Pisa Cosmocare crolla in casa con Bottegone

, 24 febbraio 2025 – Non riesce più a vincere, ilCUSinC, superato, ancora una volta sul proprio campo, da un, apparso tutt’altro che imbattibile, ma certamente più organizzato e determinato degli universitari nei momenti topici. Quella che poteva essere l’inizio della riscossa per il fanalino di coda CUS, si è trasformato in una giornata nera, con il distacco salito a quattro punti dalle penultime CUS Firenze e Pontedera, prossime avversarie, con un trend che, salvo nette inversioni di tendenza, al momento difficili da ipotizzare, non fa pensare per gli uomini di coach Scocchera a soluzioni differenti dalla retrocessione diretta, al termine della regular season. LA CRONACA – Era partito bene il CUS, sceso in campo con Ciano, Burgalassi, Cecconi, Spagnolli e Carpitelli, autori di un brillante 23-14 nel primo periodo, frutto di 11 punti di Burgalassi (2 triple), 1 tripla a testa di Ciano e Giannelli ed un canestro di Spagnolli, Carpitelli e Corbic.