Sport.quotidiano.net - Basket, in Divisione Regionale 2, la IES Pisa coglie un importante successo a Pontremoli

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 24 febbraio 2025 –in trasferta per la IES Sport, nel derby di bassa classifica a, sul campo della Cisa Service, in occasione della sesta giornata di ritorno del campionato di2, girone A. Sul terreno della terzultima, che si era imposta all’andata a, gli uomini di coach Paolo Campani, assistito da Maurizio Neri e Federico Marazzato, sono riusciti a vincere alla distanza, non senza soffrire, ma meritatamente, mettendo così 6 punti tra loro e la squadra di casa, con cui sono in vantaggio anche negli scontri diretti. A sette giornate dal termine della regular season, il soloVersilia, ora quartultimo, sembra così essere l’unico avversario in grado di competere con i biancocelesti nella lotta per evitare la roulette russa dei play-out.