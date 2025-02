Oasport.it - Basket, Gianmarco Pozzecco: “Perdere non fa mai piacere, ma ricevute tante buone notizie da un gruppo giovane”

Leggi su Oasport.it

Ultima partita delle qualificazioni europee e anche ultimi commenti in questa fase di, prima che prenda definitivamente piede il cammino verso la rassegna continentale, che si snoderà tra Lettonia, Cipro, Finlandia e Polonia.Italia sconfitta contro l’Ungheria e queste sono le parole del coach azzurro alla FIP: “Sono tanti i motivi per essere orgogliosi e per parlare bene di questa Nazionale. Abbiamo chiuso in anticipo il discorso qualificazione e giovedì scorso vincendo a Istanbul ci siamo assicurati il primo posto nel girone“.L’analisi vera e propria del match arriva poi, ma mixata al senso d’orgoglio: “non fa mai, soprattutto di fronte a un pubblico così caldo e affettuoso: mi dispiace soprattutto per i ragazzi, erano molto dispiaciuti alla fine della partita, ma sono molto orgoglioso di loro e di quanto hanno fatto in queste Qualificazioni e in questa finestra.