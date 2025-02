Oasport.it - Basket femminile, le migliori italiane della 17a giornata di Serie A1. D’Alie e Cubaj decisive, bene anche Debora Carangelo

LaA1 diha completato nel weekend appena trascorso la diciassettesimaregular season 2024-2025, dove si sono ben comportatele giocatricispessoper le sorti delle proprie squadre: andiamo a riepilogarle insieme.Successo internoBertram Derthona Tortona sull’O.M.EP.S. Battipaglia per 58-53 graziea 9 punti di Arianna Arado e 5 punti equamente divisi tra Beatrice Attura, Francesca Melchiori ed Elisa Penna – 10 punti per Elisabetta Tassinari tra le fila delle campane. La Dinamo Sassari rispetta il fattore campo battendo l’Alpo Villafranca di Verona (Verona) per 87-79 con 16 punti di una scatenata, mentre per le neo-promosse 15 punti di Sofia Frustaci e 14 punti di Francesca Parmesani non bastano ad evitare il ko.