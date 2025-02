Sport.quotidiano.net - Basket femminile. La Cestistica domina il Salerno e si aggiudica lo scontro salvezza

PONTEGGI50SPEZZINA70(12-16, 20-35, 31-53): Silvino Oliveira 20, Naddeo 2, Valerio 8, Orchi 12, Scala, De Mitri 5, Tagliaferri ne, Esposito 2, Kirschenbaum, Yusuf 1, Scolpini, Vitali. All: Di Lorenzo.Spezia: Mbaye 4, Templari 7, Moretti 11, Ricco ne, Missanelli 23, Diakhoumpa 8, Guzzoni 9, Guerrieri 2, Varone 6. All: Corsolini. Arbitri: Umberto Gianbuzzi di Chieti e Davide Valletta di Pescara- Finalmente la vittoria,superata 50-70 dopo una gara controllata dalle bianconere dal secondo quarto, in cui scappano senza più voltarsi indietro. Ottima prestazione di Lucia Missanelli, autrice di 23 punti e un eccellente 10/11 dalla lunetta. L’altra spezzina in doppia cifra è Sofia Moretti con 11 punti. Buono anche l’apporto di Varone, parte attiva nel primo parziale che direziona la partita.