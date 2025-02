Lanazione.it - Basket: Dukes Sansepolcro - CUS Firenze 82-94

Arezzo, 24 febbraio 2025 – ROMOLINI IMMOBILIARE- CUS82-94 La delicata gara trae CUSsi giova fin da subito ad alto ritmo. La Romolini Immobiliare parte però meglio e riesce a rimanere in vantaggio per tutto il primo quarto, chiuso sul 24-19, nonostante gli ospiti riescano pian piano a entrare sempre di più in partita. Le due squadre continuano a darsi battaglia, ma a metà del secondo quarto latrova una serie di giocate da tre punti consecutive, una di Hassan e due di Calzini, che portano per la prima voltaavanti in doppia cifra. Si arriva quindi all'intervallo con la Romolini Immobiliare sempre al comando per 44-38. Nel secondo tempo però CUSentra in campo con maggiore decisione e riesce subito ad azzerare lo svantaggio, mettendo anche il muso avanti per la prima volta.