Basket B interregionale / Senigallia batte con merito Roma, 70-52

Al Palapazzini quella che era la prima in classifica della fase play in esce sconfitta senza scampo, 24 febbraio 2024 – Vince conla Pallacanestro Goldengascontro quella che era la prima in classifica della fase play-in.San Paolo Ostiense esce infatti dal Palapazzini sconfitta per 70-52. Primo tempo 31-26 e poi dopo il riposo lungo gli ospiti provano ad accorciare le distanza ma Giampieri con due triple consecutive riporta la squadra di casa sul +9 ed il terzo parziale si chiude 45-39.Nel quarto parziale in evidenza Carrara econtrolla mantenendo ben saldo il rsulttao a proprio favore. Si chiude sul 70-52 e con due punti importanti per la classifica.: Gentili ne, Venga 18, Clementi 7, Valenti ne, Giacomini 12, Maiolatesi, Carrara 4, Sablich P.