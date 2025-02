Ilrestodelcarlino.it - Barontini, Tricolori amari: argento. E’ festa per i 30 anni del PalaCasali

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sarebbe stata una domenica fantastica per la nostra atletica se fosse arrivato l’ennesimo scudetto per Simonenegli 800 metri. Il mezzofondista dorico si deve accontentare invece dell’dietro GiovLazzaro (Aeronautica) che guadagna il primo titolo assoluto in 1’47’’42 sorprendendo un po’ tutti. L’anconetano delle Fiamme Azzurre, classe 1999, padrone di casa, è secondo con 1’47’’91, terzo Tommaso Maniscalco ((Studentesca Milardi Rieti) in 1’48’’80. Fanno la gara Lazzaro e Maniscalco, più copertoche nell’ultimo giro riesce a recuperare su Maniscalco, ma non su Lazzaro che si fascia con il tricolore. Allo spettacolo non manca negli Assoluti al coperto di atletica e in una giornata storica per l’impianto dorico che festeggia unversario prestigioso.