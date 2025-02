Inter-news.it - Baroni: «Inter-Lazio, ci crediamo e nessuna rivalsa dopo lo 0-6. No alibi»

alla vigilia di, quarto di finale di Coppa Italia, in un’vista realizzata da Sportmediaset ha parlato dell’importanza di questa partita, indipendentemente dallo 0-6 di campionato.SFIDA IMPORTANTE – Marconon pensa alla vittoria dell’0-6 all’Olimpico contro la suaed è pronto per domani: «Andiamo a San Siro per passare il turno, sono competizioni dove non è importante la presenza ma cercare di andare in fondo. Lo 0-6 all’Olimpico? Non tanto un segno di, ci ha fatto vedere due facce: anche quello è percorso, ci tornerà utile. Li sfidiamo con grande rispetto per loro, vogliamo fare una prestazione importante. Le criticheVenezia le accetto, anche se penso che la squadra ha dimostrato grande maturità. Andare su questi campi non è facile».