Baroni a Sportmediaset: «L'Inter è la squadra da battere in Italia e in Europa, sarà una gara difficile ma vogliamo passare»

di Redazioneha analizzato ladi Coppain programma domani sera tra Inter e Lazio ai microfoni diRaggiunto dai microfoni di, allenatore della Lazio, ha analizzato il quarto di finale di Coppatra il club biancoceleste ein scena martedì sera.PAROLE – «La Coppaè una competizione importante, ci teniamo a far bene, sappiamo cheunamaben figurare eil turno. Sono competizioni dove non è importante la presenza, ma arrivare fino in fondo. Queste partite sono quelle che aiutano a cresce, danno spessore alla, più si alza il livello di difficoltà, più si avvicina a quello a cui lavoriamo: obiettivi e partite importanti». IL 6-0 IN CAMPIONATO? – Non è tanto senso di rivalsa.