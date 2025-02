Barone Lega sui tagli ai comuni per efficientamento energetico | Fatto gravissimo

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Se dovesse rispondere al vero che la Regione Campania, così come è emerso da alcune riunioni tenute nelle settimane scorse ecato per le vie brevi anche ad alcuni sindaci, intendaare a numerosiil 10% delle risorse assegnate per gli interventi, praticamente già realizzati, in materia di, è unche rischia di compromettere i bilanci di centinaia di enti locali. È evidente che sull’argomento siamo pronti a dare bata in regione, con il capogruppo Severino Nappi, e in parlamento con il coordinatore regionale Gianpiero Zinzi”. A dirlo è Luigi, responsabile Enti Locali dellaSalvini Premier in Campania. “È necessario che la Regione chiarisca subito e non si nasconda dietro i funzionari, le risorse sono state assegnate dal governo centrale, ovvero dal Cipess (con delibera del 9 luglio 2024), come anticipazione del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 per il completamento di 555 interventi, tra l’altro individuati nella stessa delibera, finanziati dal Por Fesr 2014-2020 e non ancora completati”, aggiungeche prosegue: “Il governo nazionale ha deliberato l’anticipazione di 388 milioni di euro perché era venuta meno la copertura inizialmente prevista dal Por Fesr Campania 2014-2020 per decorrenza del termine ultimo di ammissibilità della spesa”.