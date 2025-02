Bari studentessa di medicina molestata durante il tirocinio La denuncia | Eliminate il medico dalla lista dell’università

Leggi su Open.online

«Ancora una volta, i luoghi della formazione diventano spazio di violenza». Con un post sui social, i rappresentanti dell’associazione studentesca Udu-Link dihannoto le molestie ai danni di una laureanda inda parte delultracinquantenne che le faceva da tutor in uno studio convenzionato con l’UniBa. Il sanitario, a cui la 22enne era stata affidata, avrebbe rivolto alla giovane frasi moleste e avances – scrive il Corriere della Sera –ilpre-laurea: «Devo dire all’Università che non possono più mandarmi studentesse come te altrimenti non riesco a lavorare», o «Hai degli occhi che quando non li vedrò più, me li sognerò la notte». Dopo il reiterarsi di comportamenti molesti da parte dela cui era stata affidata, laha deciso di interrompere lo stage formativo già a giugno del 2024.