Barbara Mura e il figlio 18enne morto per un mix di farmaci: "Falsificava le ricette"

Dopo la tragica perdita delGabriele,a 18 anni a Porto Torres per un mix letale die alcol,ha trasformato il dolore in una missione: sensibilizzare genitori e ragazzi sui pericoli dello sballo da psico. Attraverso incontri nelle scuole e messaggi sui social, la donna denuncia un fenomeno sempre più diffuso tra i giovani, che accedono a medicinali grazie alla falsificazione dionline.L’allarme dellefalsificate: un appello alle istituzioniracconta la facilità con cui suoriusciva a procurarsiconfalsificate, compilate al computer e firmate con nomi di medici in pensione. “Si sa che i ragazzi hanno trovato il modo per acquistare psico. Perché non è stato fatto nulla? Cosa si aspetta?”, si chiede la madre, che continua a chiedere un intervento normativo per modificare il sistema di vendita di questi medicinali.