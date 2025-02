Tvzap.it - Barbara De Rossi, come sta l’attrice dopo il ricovero in ospedale

Personaggi tv.DestailinDesarà ospite oggi, 24 febbraio 2025, nella nuova puntata del programma Rai La volta buona condotto da Caterina Balivo.racconteràstail brutto malore, che l’ha colpita nei giorni scorsi. È stata ricoverata intanti di voi sapranno, e ora fortunatamente sta meglio. (le foto)Leggi anche: “Ora o mai più”, chi ha vinto la sesta puntata: l’annuncioLeggi anche: “C’è posta per te”, figuraccia di Giuseppe (VIDEO)De, eccostailinQualche giorno faDe, 64 anni, ha avuto un malore poco prima di andare in diretta tv. A Monica Setta, nella puntata di sabato 22 febbraio di “Storie di donne al bivio weekend”, in collegamento ha raccontato la paura di morire e ilin: «Stavo per andare in onda, avevo appena finito il trucco, quando mi sono sentita mancare e ho cominciato a vomitare.