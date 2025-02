Zon.it - Banca Campania Centro destina un immobile alla comunità di Olevano sul Tusciano per iniziative sociali e ricreative

Un accordo di comodato d’uso gratuito tra(realtà del Gruppo BCC Iccrea e della Federazione Banche diCredito CooperativoCalabria), il Comune disul— guidato dal Sindaco Michele Ciliberti — e il Forum dei Giovani, presieduto da Cosmo Nicolino, permetterà l’utilizzo di undi oltre 300 mq a Monticelli per ospitare attività giovanili e promuoveree culturali a beneficio dellalocale.Il ruolo di: sostegno concreto per lo sviluppo del territorioCamillo Catarozzo, Presidente di, ha dichiarato: “L’impegno della nostraè tangibile e concreto, come dimostra l’accordo di comodato gratuito siglato con l’amministrazione comunale per l’utilizzo di un nostrosul