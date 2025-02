Ilfattoquotidiano.it - Ballerina di samba muore di infarto dopo la sfilata al Carnevale di Rio: Aline Bianca aveva 38 anni

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

solo 38stroncata da unpocoaver sfilato aldi Rio. Simbolo della scuola didi Boa Vista, nello stato di Espírito Santo, è morta pocolo show.La notizia è stata resa nota dalla stessa scuola disu Instagram: “È con profondo rammarico che la famiglia della Boa Vista riceve la triste notizia della scomparsa della nostra musa. Ha sfilato con determinazione e brillantezza davanti al secondo carro della nostra scuola, rappresentando la comunità con tutta la sua passione per il”.lala donna è tornata a casa ed è andata a dormire ma al mattino si è sentita male. Portata al Meridional Hospital, a Serra, per lei non c’è stato nulla da fare.L'articolodidilaaldi Rio:38proviene da Il Fatto Quotidiano.