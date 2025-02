Game-experience.it - Balatro è ora disponibile su PC e Xbox Game Pass con l’update Friends of Jimbo 4

La sorpresa dell’evento ID@ha fatto felici gli apionati di giochi di carte e strategia:, il popolare roguelike di costruzione mazzi ispirato al poker, è da oggisu. E non solo: arriva anche un nuovo aggiornamento gratuito,of(Pack 4), che aggiunge personalizzazioni ispirate a Assassin’s Creed, Fallout, Bugsnax, Slay the Princess e altri franchise. Un’ottima occasione per provare il titolo senza costi aggiuntivi e con nuove personalizzazioni esclusive.Per chi ancora non lo conosce,è un gioco che mescola il poker tradizionale con meccaniche roguelike, dove i giocatori devono costruire mazzi potenti sfruttando sinergie tra jolly unici e combinazioni di carte. L’obiettivo è vincere abbastanza fiches per superare livelli sempre più difficili, fino ad affrontare il “buio boss” e conquistare la vittoria.