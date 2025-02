Lanazione.it - Azzurri, si confida in una porta blindata

Dopo tre sconfitte di misura la Carrarese è tornata a fare risultato anche in trasferta. Glirimangono ultimi nella speciale graduatoria dei punti ottenuti fuoricasa ma hanno fatto un passettino in avanti raggiungendo proprio la Reggiana a quota 7. L’aspetto senza dubbio più positivo è rappresentato dalla voce gol segnati. Soltanto un’altra volta in tutto il campionato la squadra marmifera era riuscita a farne due lontano da Carrara in una sola partita. Era capitato a La Spezia in un derby, però, terminato male. In queste ultime due gare la Carrarese è riuscita a segnare più gol (5) di quante ne aveva fatti nelle precedenti sei giornate del girone di ritorno (4). Ad una più marcata incidenza offensiva fa da contraltare, però, una perdita di quello che era stato il "super potere" dell’andata ovvero la grande ermeticità difensiva.