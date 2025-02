Movieplayer.it - Away, recensione: Gints Zilbalodis prima di Flow? Un low budget fatto di poesia

Leggi su Movieplayer.it

Vi raccontiamo il primo lungometraggio del talentoso regista lettone che ha conquistato critica e pubblico fino ad arrivare agli Oscar.è diventato in breve tempo uno degli autori e registi d'animazione più interessanti degli ultimi anni. Se ad unalettura il nome può non suggerirvi nulla, basta dire che è suo lo splendido- Un mondo da salvare che tanto è piaciuto al festival di Cannes e che nel suo cammino è riuscito ad arrivare fino alle nomination agli Oscar. La meravigliosa storia di un gruppo di animali, persi in un mondo sommerso non è però l'unica pellicola di interesse di Zibalodis che già nel 2019 aveva stupito al Festival internazionale del film d'animazione di Annecy, .