Avete sentito cosa ha detto Mara Venier a Domenica In dopo le accuse di molestie? Risposta piccata!

La scorsa settimana,è stata protagonista di un acceso dibattito in seguito a un episodio accaduto durante una puntata diIn. La conduttrice, a causa dell’eccessivo caldo nello studio, ha chiesto con insistenza al cantante Olly di togliersi il golfino. La scena è stata interpretata da molti come un gesto di molestia, generando una polemica online.In particolare, molti commentatori hanno sottolineato l’inappropriato comportamento di una donna nei confronti di un giovane uomo, parlando di un imbarazzo evidente da parte di Olly. Il dibattito è rapidamente esploso, con l’accusa di violazione del consenso e di un atteggiamento non rispettoso. A difesa della conduttrice, però, è intervenuto Carlo Conti, che ha criticato l’esasperazione del politicamente corretto in certi casi, dichiarando che non si trattava di nulla di grave.