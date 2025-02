Dayitalianews.com - Aversa, 17enne posta un video sui social con le armi in pugno: i carabinieri gli trovano hashish in camera, arrestato

Unsu TikTok ha concentrato l’attenzione deisu un ragazzo di soli 17 anni che in una piazza, in pieno centro ad(provincia di Caserta) ballava in strada,in, scatenando la preoccupazione dei passanti. Per questo motivo, i militari dell’Arma della stazione di, hanno deciso di perquisire ladel, originario dell’Egitto, nella comunità di accoglienza per minori in cui è ospite.Il ritrovamento dell’La perquisizione ha portato ia ritrovare, nell’armadietto del minorenne, 39 grammi didivisi in 18 stecche; la sostanza stupefacente era nascosta all’interno di una scatola. Ihanno anche trovato 205 euro in banconote di piccolo taglio, cosa che i militari hanno ritenuto possa essere collegata all’attività illecita del minore.