Avellino ufficiale il rinnovo con il direttore sportivo Aiello

Tempo di lettura: < 1 minuto“L’U.S.1912 è lieta di annunciare il prolungamento del rapporto professionale con ilMario. Il dirigente biancoverde ha rinnovato per un’ulteriore stagione sportiva il contratto in scadenza il prossimo giugno, legandosi così al club fino al 30 Giugno 2026. Un in bocca al lupo per le soddisfazioni professionali che verranno”. E’ questo l’annuncio della società irpina che, dopo ilcon Raffaele Biancolino annunciato nei mesi scorsi. Nato a Napoli il 20 ottobre 1976 ha maturato una notevole esperienza in società professionistiche e nei settori giovanili. Nel 2013 ha conseguito il titolo di collaboratore della gestione sportiva e due anni dopo, nel 2015, ha ottenuto quello diprofessionista. In Serie C ha maturato esperienze con Paganese e Cavese, oggi ricopre il ruolo di diesse con l’